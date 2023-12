ന്യൂയോര്‍ക്ക്: ഗാസയില്‍ അടിയന്തര വെടിനിര്‍ത്തല്‍ വേണമെന്ന യുഎന്‍ രക്ഷാസമിതിയുടെ പ്രമേയത്തെ എതിര്‍ത്ത് അമേരിക്ക (US Vetoes UN resolution for immediate ceasefire in Gaza). ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സഭയുടെ സുരക്ഷാ കൗണ്‍സിലില്‍ അമേരിക്ക ഇക്കാര്യത്തില്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. ഗാസയില്‍ അടിയന്തര വെടിനിര്‍ത്തല്‍ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യുഎഇ കൊണ്ടുവന്ന കരട് പ്രമേയത്തിലാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രതികരണം.