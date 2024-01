വാഷിങ്ടണ്‍ : മുന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഇക്കുറി പ്രസിഡന്‍റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കണമോ (US Presidential election) എന്ന കാര്യത്തില്‍ തങ്ങള്‍ വൈകാതെ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. 2020 തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പരാജയമുണ്ടായതിനാല്‍ ആണ് ട്രംപ് ഇക്കുറി മത്സരത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത് (US Supreme court on Trump's appeal)