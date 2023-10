വാഷിങ്‌ടണ്‍ : ഹമാസിന്‍റെ ആക്രമണം നേരിടുന്ന ഇസ്രയേലിന് പിന്തുണ അറിയിച്ച് അമേരിക്ക (US Stands With Israel In Hamas Attack). ഇസ്രയേലിനൊപ്പം അമേരിക്ക നിലകൊള്ളുന്നു എന്നും ആവശ്യമായ സഹായം എത്തിക്കുമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ജോ ബൈഡന്‍ പ്രതികരിച്ചു (Joe Biden on Hamas Israel Attack). ഇന്നലെ (ഒക്‌ടോബര്‍ 7) ആണ് ഇസ്രയേലിന് പിന്തുണ അറിയിച്ച് ബൈഡന്‍ പ്രതികരിച്ചത് (Hamas Israel Attack).