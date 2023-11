ബെർലിൻ : പരിശീലന പറക്കലിനിടെ കിഴക്കൻ മെഡിറ്റേനിയൻ കടലിൽ സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്ന് അഞ്ച് യുഎസ് സൈനികര്‍ മരിച്ചു. സൈനിക പരിശീലനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി എയർ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതിനിടെ വിമാനം തകരുകയും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് ജീവനക്കാരും കൊല്ലപ്പെടുകയായും ആയിരുന്നെന്ന് കമാൻഡ് അറിയിച്ചു (5 crew members killed as US military aircraft crashed over Mediterranean).