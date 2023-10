ലെവിസ്‌റ്റൺ, മെയ്‌ൻ: അമേരിക്കയിലെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമായ മെയ്‌നിലെ ലെവിസ്‌റ്റണിലുണ്ടായ വെടിവയ്‌പ്പിൽ 16 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു (US Lewiston shooting). നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുമുണ്ട്. ബുധനാഴ്‌ച രാത്രിയിലാണ് ലെവിസ്‌റ്റണിലെ ബൗളിങ് ആലിയിലും ബാറിലും ആയുധധാരിയായ ഒരാൾ ആളുകൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തത് (At least 16 dead in Maine shooting and dozens injured).