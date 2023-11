സാൻഫ്രാൻസിസ്‌കോ : എക്‌സ് സിഇഒ ഇലോൺ മസ്‌കിനെ വിമർശിച്ച് വൈറ്റ് ഹൗസ് (White House slams Elon Musk). വംശീയ വിദ്വേഷവും മതവിരുദ്ധതയും (antisemitism and racist hate) വളർത്തുന്നുവെന്നാണ് മസ്‌കിനെതിരായ വിമർശനം. ഇതിന് പിന്നാലെ ആപ്പിൾ ഉൾപ്പടെ നിരവധി അമേരിക്കൽ കമ്പനികൾ എക്‌സിൽ നിന്നും പരസ്യങ്ങൾ പിൻവലിച്ചു (US companies pull out ads from X).