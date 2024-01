ജഡ്‌ജി മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍ പിടിഐ നേതാവിനും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഭാര്യയ്ക്കും വേണ്ടി കുറ്റപത്രം വായിച്ചു. അതേസമയം ഇമ്രാന്‍ തനിക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ചു. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ആള്‍ക്കാരാണ് പിന്നീട് കേസിലെ സാക്ഷികളായതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു (case against Pak ex PM Imran Khan and wife).