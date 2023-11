ആരോഗ്യമുളള ശരീരത്തിനായി ദിവസവും സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കണമെന്ന് പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. സൂര്യപ്രകാശം വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ നല്ല സ്രോതസ്സായതിനാലാണ് ഇതിന്‍റെ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഒരു നാണയത്തിന് രണ്ട് വശങ്ങൾ ഉളളതുപോലെ സൂര്യപ്രകാശമേൽക്കുമ്പോൾ നേട്ടങ്ങളും അതിനൊപ്പം കോട്ടങ്ങളുമുണ്ട് ( deaths from skin cancer due to working under the sun).