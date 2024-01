ടെഹ്‌റാൻ: ഇറാനിൽ നടന്ന ഇരട്ട സ്‌ഫോടനങ്ങളിൽ 103 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഇറാന്‍റെ മുന്‍ സൈനിക മേധാവിയായിരുന്ന ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ ശവകുടീരത്തിന് സമീപമാണ് സ്‌ഫോടനങ്ങൾ നടന്നത്. അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടതിന്‍റെ നാലാം വാര്‍ഷികാചരണം നടക്കവെയാണ് ശവകുടീരത്തിന് സമീപം സ്ഫോടനം നടന്നത്(Several People Killed and Many Wounded in Blasts at Ceremony Honouring Slain General in Iran).