ഗാസ: ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചതോടെ ഗാസയിലെ ആശുപത്രികളിലുള്ള പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിത്തുടങ്ങി. ഗാസയിലെ പ്രധാന ആശുപത്രിയായ ഷിഫയിൽ (Shifa Hospital) നിന്ന് മാസമെത്താതെ പ്രസവിച്ച മുപ്പത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. അയല്‍ രാജ്യമായ ഈജിപ്‌തിലേക്കാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റിയതെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു (At Least 31 Premature Babies Evacuated From Gazas Main Hospital And Will Be Transferred To Egypt).