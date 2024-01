വിദേശത്തെ ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹം: സാങ്കേതിക വിദ്യ, സമ്പദ്ഘടന അടക്കമുള്ള മേഖലകളില്‍ വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സംഭാവനകള്‍ വളരെ വലുതാണ്. വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്‍മാരും(NRI Non Resident Indians) ഇന്ത്യന്‍ വേരുകളുള്ള വിദേശപൗരന്‍മാരും(PIO-Persons of Indian Orgin) അടങ്ങുന്നതാണ് ഇന്ത്യന്‍ വംശജര്‍(Indian Diaspora)എന്നത് കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവരെ 2015 മുതല്‍ വിദേശ ഇന്ത്യന്‍ പൗരര്‍(Overseas Citizens of India -OCI) എന്ന വിഭാഗത്തില്‍ പെടുത്തി ഇവര്‍ക്ക് തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡുകളടക്കം സര്‍ക്കാര്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.