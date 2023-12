അതേസമയം ഈ ആശിര്‍വാദം സ്വവര്‍ഗ വിവാഹമായി കണക്കാക്കില്ല. സ്വവര്‍ഗ വിവാഹത്തിന് പ്രാബല്യം നല്‍കേണ്ടതില്ലെന്ന മുന്‍ നിലപാടില്‍ തന്നെയാണ് വത്തിക്കാന്‍. അതേസമയം സ്വവര്‍ഗാനുരാഗികളുടെ അപേക്ഷകളില്‍, ഓരോ ദമ്പതികളുടെയും കാര്യങ്ങള്‍ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിച്ച് വിലയിരുത്തിയ ശേഷം അനുഗ്രഹം നല്‍കാമെന്നാണ് വത്തിക്കാന്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒന്നിക്കുന്നതിനെ മാത്രമേ വിവാഹമായി വിലയിരുത്തി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരമ്പരാഗത അനുഗ്രഹം ലഭ്യമാക്കാന്‍ സാധിക്കൂവെന്നും വത്തിക്കാന്‍ വിശദീകരിച്ചു (Marriage Should be between man and woman).