റമല്ല : ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ കനത്ത വ്യോമാക്രമണം (Israel Airstrike In Gaza) നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ അന്താരാഷ്‌ട്ര സമൂഹത്തോട് അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് പലസ്‌തീൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (Palestinian Ministry of Foreign Affairs and Expatriates). ഇന്നലെ രാത്രി ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ തുടർച്ചയായ ഉഗ്രസ്‌ഫോടനങ്ങളിൽ ഗാസയിലുടനീളം ഇന്‍റർനെറ്റ് ഉൾപ്പടെയുള്ള ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു (Internet System Collapsed In Gaza). ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇടപെടൽ വേണമെന്ന് പലസ്‌തീൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.