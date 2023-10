ന്യൂഡൽഹി : ഓപ്പറേഷൻ അജയ്‌ ദൗത്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇസ്രയേലിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ സംഘം ഡൽഹിയിലെത്തി (Operation Ajay 2nd Batch Arrived From Israel). 235 ഇന്ത്യക്കാരാണ് രണ്ടാം ബാച്ചിൽ ഡൽഹിയിലെത്തിയത്. പ്രാദേശിക സമയം രാത്രി 11.02നാണ് വിമാനം പറന്നുയർന്നത്. 235 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുമായി ടെൽ അവീവിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് 2 പറന്നുയർന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ എക്‌സിൽ കുറിച്ചിരുന്നു (Second batch of 235 Indians from Israel arrived).