പോർട്ട്‌ലാൻഡ്: വിമാനത്തില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുന്നതില്‍ പൈലറ്റുമാര്‍ക്കുളള ഉത്തരവാദിത്തം വളരെ വലുതാണ് (Trying to shut down plane's engines mid-air). അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ പിഴവ് പോലും ദുരന്തമായി മാറും. അതേസമയം ഒരു പാസഞ്ചർ വിമാനം പോലും പറത്താത്ത പൈലറ്റ്, വിമാനത്തിന്‍റെ എഞ്ചിനുകൾ വായുവിൽ നിര്‍ത്താനായി ശ്രമിച്ച വിചിത്രമായൊരു സംഭവം പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്.