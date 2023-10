സ്‌റ്റോക്ക്ഹോം (സ്വീഡന്‍) : ഏറ്റവും ചെറിയ കണികകളായ ആറ്റങ്ങളിലുള്ള ഇലക്‌ട്രോണുകളെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്‌പ്ലിറ്റ് സെക്കന്‍ഡുകളില്‍ പഠിച്ച ശാസ്‌ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് ഭൗതികശാസ്‌ത്ര നൊബേല്‍ (Nobel Prize In Physics). യുഎസിലെ ഒഹായോ സ്‌റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ (Ohio State University) പിയറി അഗോസ്‌റ്റിനി (Pierre Agostini), ജര്‍മനിയിലെ മ്യൂണിക്കിലുള്ള മാക്‌സ് പ്ലാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്വാണ്ടം ഒപ്‌റ്റിക്‌സ്‌ ആന്‍ഡ് ലുഡ്‌വിഗ് മാക്‌സിമിലിയൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ (Max Planck Institute of Quantum Optics and Ludwig Maximilian University) ഫെറൻക് ക്രൗസ് (Ferenc Krausz), സ്വീഡനിലെ ലണ്ട് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ (Lund University) ആന്നെ എൽ ഹൂയ്‌ലിയർ (Anne L'Huillier) എന്നിവരാണ് അവാര്‍ഡിന് അര്‍ഹരായത്.