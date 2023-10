സാൻഫ്രാൻസിസ്‌കോ : യുഎസിൽ ആദ്യത്തെ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ പേറ്റന്‍റ് (first software patent ) ലഭിച്ച മാർട്ടിൻ ഗോയറ്റ്‌സ് (Martin Goetz) അന്തരിച്ചു. 'തേർഡ് പാർട്ടി സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറിന്‍റെ പിതാവ്' (Father Of Third Party Software) എന്നാണ് മാർട്ടിൻ അറിപ്പെടുന്നത്. 93 വയസായിരുന്നു.