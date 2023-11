ക്വാലാലംപൂര്‍: മലേഷ്യയിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാന്‍ ചെയ്യുന്നവരാണോ നിങ്ങള്‍...? എങ്കില്‍ ഇതാ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു സന്തോഷവാര്‍ത്തയുണ്ട്. ഇനി ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും മലേഷ്യയിലേക്ക് പോകാന്‍ വിസയുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കില്ല (Visa Free Entry for Indian Citizens In Malaysia).

ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും ചൈനയില്‍ നിന്നുമുള്ളവര്‍ക്ക് വിസയില്ലാതെ 30 ദിവസം രാജ്യത്ത് തുടരാമെന്ന നിര്‍ണായക പ്രഖ്യാപനം (30 Day Visa-free Entry for Indian and Chinese citizens In Malaysia) നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് മലേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി അന്‍വര്‍ ഇബ്രാഹിം (Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim). പീപ്പിള്‍സ് ജസ്റ്റിസ് പാര്‍ട്ടിയുടെ വാർഷിത കോണ്‍ഗ്രസില്‍ സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. ഡിസംബര്‍ 1 മുതലാണ് ഈ തീരുമാനം പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്നത്.