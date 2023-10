ജറുസലേം: ഇസ്രയേൽ - പലസ്‌തീൻ സായുധ പോരാട്ടം (Israel-Palestine Conflict) തുടരുന്നതിനിടെ പലസ്‌തീനിലെ ഗാസയിൽ സമ്പൂർണ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താൻ ഉത്തരവിട്ട് ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി (Israel orders total blockade of Gaza). ഗാസയിൽ വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കുകയും ഭക്ഷണത്തിന്‍റെയും ഇന്ധനത്തിന്‍റെയും പ്രവേശനം തടയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അധികാരികൾ അറിയിച്ചു (Tel Aviv cuts power blocks food and fuel to Gaza). 2007ൽ പലസ്‌തീൻ സേനയിൽ നിന്ന് ഹമാസ് അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഗാസയിൽ ഇസ്രയേലും ഈജിപ്‌തും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.