ഖാൻ യൂനിസ് (ഗാസ സ്‌ട്രിപ്പ്): വെടിനിർത്തൽ കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇസ്രയേൽ ഗാസയിൽ ഇന്നലെ (ഡിസംബര്‍ 1) നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 178 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് (178 people killed in Israeli strikes on Gaza as ceasefire with Hamas ends). 200ലധികം ഹമാസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിച്ചതായും ഇസ്രയേൽ അറിയിച്ചു. ഇസ്രയേൽ ഹമാസ് വെടിനിർത്തൽ കരാർ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്നലെ ഗാസയിൽ ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലെ കണക്കാണിത് (Israel-Hamas War).