ടെഹ്‌റാൻ (ഇറാൻ): ഇസ്രയേലിന്‍റേത് സയണിസ്റ്റ് 'ക്രിമിനൽ' ഭരണകൂടമാണെന്നും ഗാസയിൽ നടക്കുന്നത് (Israel Hamas war) അന്യായമായ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യവസ്ഥയുടെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണെന്നും ഇറാൻ പ്രസിഡന്‍റ് ഇബ്രാഹിം റൈസി.(Iran President Ebrahim Raisi on Israel Hamas war) ഇസ്രയേൽ-ഹമാസ് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക ബ്രിക്‌സ് യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. (BRICS held virtual summit on the war in Gaza )