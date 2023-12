ഹൈദരാബാദ്: എല്ലാവര്‍ഷവും ഡിസംബര്‍ മൂന്ന് രാജ്യാന്തര ഭിന്നശേഷി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു(International Day of Persons with Disabilities). ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാനും അവരുടെ അന്തസ് കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാനും അവരെ അംഗീകരിക്കാനും ചേര്‍ത്ത് നിര്‍ത്താനും വേണ്ടിയുള്ള ദിനം എന്ന നിലയിലാണ് ആഗോളതലത്തില്‍ ഡിസംബര്‍ മൂന്ന് ഭിന്നശേഷി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്(Promoting Inclusivity and Empowerment).

1992 മുതലാണ് ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനം ആചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്(Observed globally since 1992, the International Day of Persons with Disabilities). എല്ലാതരത്തിലുമുള്ള വൈവിധ്യം അംഗീകരിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തില്‍ ഈ ദിനാചരണത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.