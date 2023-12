ഹൈദരാബാദ് : ഇക്കൊല്ലത്തെ രാജ്യാന്തര പകര്‍ച്ചവ്യാധി ബോധവത്ക്കരണ ദിനമായി ഇന്ന് (ഡിസംബര്‍ 27) ലോകമാകെ ആചരിക്കുകയാണ് (International Day of Epidemic Preparedness). പകര്‍ച്ച വ്യാധികള്‍ തടയുന്നതിന്‍റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവത്ക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരമൊരു ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ദേശീയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് പകര്‍ച്ച വ്യാധി തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മുന്‍കരുതലുകള്‍ കൈക്കൊള്ളാനും ഈ ദിനാചരണം നമ്മെ ഓര്‍മപ്പെടുത്തുന്നു (Awareness among people about importance of epidemic preparedness).

എന്താണ് പകര്‍ച്ച വ്യാധി? (what is a pandemic): സാധാരണയില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി ഒരു പ്രദേശത്തോ ഒരു സമൂഹത്തിലോ ചില ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പകര്‍ച്ച വ്യാധി എന്ന നിര്‍വചനത്തില്‍ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവില്‍ ആയിരിക്കും. നിരവധി ഘടകങ്ങള്‍ ആശ്രയിച്ചാണ് ഒരു രോഗത്തെ പകര്‍ച്ച വ്യാധി ആയി വിലയിരുത്തുന്നത്. പകരുന്ന രീതി, എത്ര പേരെ ഇത് ബാധിക്കുന്നു, ഏത് തരം ആളുകളെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത്, രോഗം പടരുന്ന പ്രദേശം, കാലം തുടങ്ങിയവ പകര്‍ച്ച വ്യാധി എന്ന നിര്‍വചനത്തില്‍ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് (parameters to consider an illness as a pandemic).