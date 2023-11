ബെയ്‌ജിങ് : ലോകത്തെ ആശങ്കയിലാഴ്‌ത്തി ചൈനയിലെ കുട്ടികള്‍ക്കിടയില്‍ ഇന്‍ഫ്ലുവന്‍സയ്‌ക്ക് സമാനമായ രോഗം പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്നു (influenza like illness outbreak among kids in China). നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ചൈനീസ് ഭരണകൂടത്തോട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വിശദാംശങ്ങള്‍ തേടി. ആശുപത്രികളില്‍ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് ചികിത്സ തേടുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വലിയ വര്‍ധനവ് ഉണ്ടായതായി ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു (influenza like illness in China).