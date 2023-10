ടൊറന്‍റോ: കാനഡയിലുണ്ടായ വിമാനാപകടത്തിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ട്രെയിനി പൈലറ്റുമാർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കാനഡയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ പ്രവിശ്യയിലാണ് ചെറുവിമാനം തകർന്ന് അപകടമുണ്ടായത്. ഇരട്ട എഞ്ചിൻ ലൈറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് - പൈപ്പർ പിഎ -34 സെനെക (piper PA-34 Seneca), വാൻകൂവറിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ കിഴക്ക് ചില്ലിവാക്ക് നഗരത്തിലെ പ്രാദേശിക വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം വെള്ളിയാഴ്‌ച തകർന്ന് വീഴുകയായിരുന്നു (2 Indian trainee pilots among 3 people killed in small plane crash in Canada).