ന്യൂഡൽഹി: കനേഡിയൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളെ (Canadian Diplomats) തിരിച്ചുവിളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിന്‍റെ ലംഘനമാണെന്ന ആരോപണം തള്ളി ഇന്ത്യ (India Rejected Canada Allegation- Have Not Violated International Norms in Diplomatic Dispute). കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം 41 നയതന്ത്രജ്ഞരെ തിരിച്ചുവിളിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായതിനെ ജനീവ കൺവെൻഷൻ (Geneva Convention) ചട്ടത്തിന്‍റെ ലംഘനമായാണ് കാനഡ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഈ വാദം തള്ളിയ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (Ministry of External Affairs) തങ്ങളുടെ നടപടിയെ അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ലംഘനമായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമവും തള്ളിക്കളയുന്നതായി വ്യക്തമാക്കി.