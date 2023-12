യു എസ് എ : സെൻട്രൽ ടെന്നസിയിൽ വീശിയടിച്ച ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ശനിയാഴ്‌ച ആറ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.(Six people were killed on Hurricane in u s a) 24 പേര്‍ ചികിത്സയിലുണ്ടെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം. ഒന്നിലധികം നഗരങ്ങളിൽ വീടുകളും ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളും തകർന്നു. കെന്‍റക്കി സ്‌റ്റേറ്റ് ലൈനിന് സമീപം നാഷ്‌വില്ലെക്ക് വടക്ക് മോണ്ട്‌ഗോമറി കൗണ്ടിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയടിച്ചത്.