ബീ‌ജിങ് : മുൻ ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ലീ കെചിയാങ് അന്തരിച്ചു (Former Chinese Premier Li Keqiang Dies). ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ന് പുലർച്ചെ 12.10 ഓടെയായിരുന്നു അന്ത്യം. 68 വയസായിരുന്നു. 2013 മുതൽ 2023 മാർച്ച് വരെ ചൈനയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ലീ, ചൈനീസ് സർക്കാരിലും പാർട്ടിയിലും രണ്ടാമനായിരുന്നു. ഒരു ദശാബ്‌ദക്കാലമായി രാജ്യത്തെ ഉന്നത സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധനായും അദ്ദേഹം പ്രവീണ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് (top economic official of China).