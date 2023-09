ബാഗ്‌ദാദ്‌ (ഇറാഖ്‌) : വടക്കൻ ഇറാഖിലെ നിനവേയിൽ കല്യാണമണ്ഡപത്തിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ 100 ​​പേർ മരിക്കുകയും 150 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു (Fire Breaks Out At Wedding Hall). മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇറാഖിലെ നിനവേ പ്രവിശ്യയിലെ ഹംദാനിയ പ്രദേശത്താണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് ( Fire Breaks Out At Wedding Hall In Iraq).