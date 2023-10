ഹെറാത്തില്‍ നിന്നും 28 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്ത് ഭൂകമ്പം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. റിക്‌ടര്‍ സ്‌കെയിലില്‍ 6.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നും 10 കിലോമീറ്റര്‍ ആഴത്തില്‍ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും യുഎസ്‌ ജിയോളജിക്കല്‍ സര്‍വേ അറിയിച്ചു (Earth Quake In Afghanistan). ഭൂകമ്പവും പിന്നാലെ എട്ട് തുടര്‍ ചലനങ്ങളുമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഭൂകമ്പത്തെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലില്‍ ഹെറാത്ത്- തോര്‍ഗോണ്ടി ഹൈവേയിലെ ഗതാഗതം പൂര്‍ണമായും തടസപ്പെട്ടതായി വാര്‍ത്ത വിതരണ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അബ്‌ദുള്‍ വാഹിദ് റയാന്‍ പറഞ്ഞു.

ജപ്പാനിലും അടുത്തിടെ സമാന സംഭവം (Earth Quake In Japan): ഇക്കഴിഞ്ഞ ആറിനാണ് ജപ്പാനിലെ ഹോണ്‍ഷുവില്‍ ഭൂചലനം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തത്. റിക്‌ടര്‍ സ്‌കെയിലില്‍ 6.0 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമുണ്ടായത് രാവിലെ ഏഴ്‌ മണിയോടെയായിരുന്നു. ഹോണ്‍ഷുവിന്‍റെ തെക്കുകിഴക്കായി 62 കിലോമീറ്റര്‍ ആഴത്തിലാണ് ഭൂചലനത്തിന്‍റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം (Earth Quake In Japan Honshu). ഭൂചലനത്തില്‍ ആളപായങ്ങളൊന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല (Japan Earth Quake Of Southeast Honshu).