ന്യൂഡൽഹി: എട്ട് മുൻ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന അംഗങ്ങൾക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചതിനെതിരെ ഇന്ത്യ നൽകിയ അപ്പീൽ അംഗീകരിച്ച് ഖത്തർ കോടതി (Qatar court accepts India's appeal against death penalty to ex navy officers). അപ്പീൽ വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും വാദം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു. ഖത്തറിൽ വച്ച് ഒക്‌ടോബർ 26നാണ് എട്ട് മുൻ ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനാംഗങ്ങൾക്ക് പ്രാദേശിക കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്.