സ്റ്റോക്ക്ഹോം: 2023 ലെ, ആല്‍ഫ്രഡ് നൊബേലിന്‍റെ സ്‌മരണക്കായി, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള സ്വെറിജസ് റിക്‌സ്ബാങ്ക് സമ്മാനം (Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel) യുഎസ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞയായ ക്ലോഡിയ ഗോള്‍ഡിന് (Economics Nobel 2023 Awarded To Claudia Goldin). അമേരിക്കയിലെ ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാലയിലെ (Harvard University) പ്രൊഫസറാണ് ക്ലോഡിയ ഗോൾഡിൻ. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര നൊബേലിന് അർഹയാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ വനിതയാണ് ക്ലോഡിയ. സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിൽ വിപണി ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പഠനങ്ങളും വിലയിരുത്തലുകളുമാണ് അവരെ പുരസ്‌കാരത്തിനർഹയാക്കിയതെന്ന് നൊബേൽ പുരസ്‌കാര നിർണയ കമ്മിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.