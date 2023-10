കൊവിഡ് ഏൽപ്പിച്ച ആഘാതങ്ങളിൽ നിന്നും പല ലോകരാജ്യങ്ങളും പൂർണമായും മുക്തമായിട്ടില്ല. ഇതിനിടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന മറ്റൊരു വാർത്തയാണ് ചൈനയിൽ നിന്നും വരുന്നത്. ചൈനയില്‍ ഗവേഷകര്‍ എട്ട് പുതിയ വൈറസുകള്‍ കൂടി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് (Chinese scientists find 8 new viruses from rodents). എലികളിൽ ആണ് ലോകം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഈ വൈറസുകൾ കണ്ടെത്തിയത് (Never-before-seen Viruses from Rodents). ഇത് മനുഷ്യരിലേക്കും പകർന്നേക്കാം. അടുത്ത പകർച്ചവ്യാധിക്ക് ഇത് കാരണമായേക്കാമെന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു.