ന്യൂഡല്‍ഹി : ചൈനയിലെ കുട്ടികളില്‍ എച്ച് 9 എന്‍ 2 ബാധയും ശ്വാസ കോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളും പടരുന്ന സാഹചര്യം സസൂക്ഷ്‌മം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. ഏത് തരത്തിലുളള അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാന്‍ ഇന്ത്യ സജ്ജമാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറയുന്നു. ചൈനയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌ത ഇന്‍ഫ്ലുവന്‍സയും ശ്വാസകോശ രോഗവും മൂലം ഇന്ത്യയില്‍ അപകടസാഹചര്യം ഉണ്ടാകാനിടയില്ലെന്നും പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറയുന്നുണ്ട് (central govt statement on outbreak of H9N2 in china).