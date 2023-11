'വൈകാരിക കഥപറച്ചിലിന്റെ മഹാവിജയം' എന്നാണ് 2023ലെ ബുക്കർ പ്രൈസ് നേടിയ പോൾ ലിഞ്ചിന്റെ 'പ്രോഫറ്റ് സോങ്' എന്ന കൃതിയെ അവാർഡ് കമ്മിറ്റി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പ്രസാധകർ സമർപ്പിച്ച 163 നോവലുകളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത അഞ്ച് നോവലുകളില്‍ നിന്നാണ് പ്രോഫറ്റ് സോങിനെ പുരസ്‌കാരത്തിന് അർഹമാക്കിയത്. രാജ്യം സമഗ്രാധിപത്യത്തിലേക്കും യുദ്ധത്തിലേക്കും വഴിമാറുകയും തകർച്ചയെ നേരിടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്റെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നോവൽ 'ആത്മാവിനെ അല്ലെങ്കില്‍ മനസിനെ ആഴത്തില്‍ സ്വാധീനിക്കുകയും മുറിവേല്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ്' അവാർഡ് നിർണയ സമിതി വിലയിരുത്തിയത്. 'Prophet Song' is a triumph of emotional storytelling, bracing and brave" in which Lynch "pulls off feats of language that are stunning to witness".