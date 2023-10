ടെൽ അവീവ് (ഇസ്രയേൽ): ഇസ്രയേൽ - ഹമാസ് യുദ്ധം (Israel - Hamas War) രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ജോ ബൈഡൻ ടെൽ അവീവിലെത്തി. ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യാമിൻ നെതന്യാഹു (Benjamin Netanyahu) നേരിട്ടെത്തി ബൈഡനെ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു (Biden lands in Israel as Middle East turmoil grows following hospital explosion in Gaza). യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ നെതന്യാഹുവുമായി നടത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്‌ചയില്‍ ബൈഡന്‍ വിലയിരുത്തും. ഗാസയിലേക്ക് നിർണായക മാനുഷിക സഹായം (Humanitarian Aid To Gaza) അനുവദിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ബൈഡന്‍ നടത്തുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.