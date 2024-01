ധാക്ക (ബംഗ്ലാദേശ്) : ബംഗ്ലാദേശ് 12-ാം പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് (Bangladesh election result) ഫലം പുറത്ത്. പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന അഞ്ചാം തവണയും ഭരണത്തിൽ (Sheikh Hasina re-elected for fifth term in Bangladesh). ഇന്നലെ (ജനുവരി 7) നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായ ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി വോട്ട് ബഹിഷ്‌കരിച്ചിരുന്നു.