ബെർമിങ്ഹാം (യുഎസ്): അലബാമയിലെ ബെർമിങ്ഹാമിൽ മോഷ്‌ടിച്ചതായി ആരോപിച്ച കാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെള്ളിയാഴ്‌ച നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടൽ വെടിവയ്പ്പിൽ കലാശിച്ചു (Alabama Birminghalm shootout over allegedly stolen car). വെടിവയ്പ്പിൽ 4 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റവരിൽ 2 പേരുടെ നില ഗുരുതരമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. 20-ാം സ്ട്രീറ്റ് എൻസ്‌ലി എക്‌സിറ്റിന് സമീപം തിരക്കേറിയ അന്തർസംസ്ഥാന പാത 59ൽ വൈകുന്നേരം 4.30 ന് ശേഷമാണ് സംഭവം നടന്നത്.

ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവരുടെ മോഷ്‌ട്ടിക്കപ്പെട്ടെന്നാരോപിക്കുന്ന വാഹനം കാണുകയും അതിനെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്‌തതായിരിക്കാം എന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ട്രൂമാൻ ഫിറ്റ്‌സ്‌ഗെറാൾഡ് വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഇത് ഇരു ഗ്രൂപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിലേക്ക് വഴിവച്ചതായും സംഘർഷം വെടിവയ്പ്പില്‍ കലാശിച്ചതാകാമെന്നും ഫിറ്റ്സ്‌ഗെറാൾഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു (confrontation over an allegedly stolen car in Birmingham).