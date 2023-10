ഗാസ : ഹമാസിനെതിരെ (Hamas) ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ഗാസയിൽ വെടിനിർത്തൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഇസ്രയേൽ. ഹമാസിന്‍റെ പിടിയിലുള്ള 200 ലധികം ബന്ദികളുടെ മോചനം വൈകുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഗാസയിലേക്ക് ഇന്ത്യ അടക്കം വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ മാനുഷിക സഹായം ലഭ്യമാക്കിത്തുടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ഇസ്രയേൽ വെടിനിർത്തൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന സൂചന നൽകുന്നത്. ഇതുവരെ 14 ട്രക്ക് മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ (Humanitarian Relief) ഗാസയിലേക്ക് കടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട് (Aid Trucks Entered Gaza Strip Through Rafah Crossing- Israel Says No Ceasefire). ദുരിതാശ്വാസ ട്രക്കുകൾ റഫ അതിര്‍ത്തി വഴിയാണ് ഗാസ മുനമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. ഈജിപ്ഷ്യൻ റെഡ് ക്രസന്‍റും ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയും (Egyptian Red Crescent and the United Nations) സ്പോൺസർ ചെയ്‌ത ട്രക്കുകളാണിവ.