ഹൈദരാബാദ് : പ്യാര്‍ കി യെ ഏക് കഹാനി, നാഗിന്‍ എന്നീ ടെലിവിഷന്‍ പരമ്പരകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ നടി മധുര നായിക്കിന്‍റെ (Television Actor Madhura Naik) ബന്ധുക്കള്‍ ഇസ്രയേലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു (Actor Madhura Naik On Hamas Attack). തന്‍റെ സഹോദരി (കസിന്‍) ഒഡായയേയും ഭര്‍ത്താവിനെയും ഹമാസ് ഭീകരര്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി മധുര തന്നെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മക്കളുടെ മുന്നില്‍ വച്ച് ഭീകരര്‍ ഒഡായയേയും ഭര്‍ത്താവിനെയും കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കിട്ട വീഡിയോയില്‍ താരം പറയുന്നത് (Television Actor Madhura Naik relatives murdered in Israel).

ഇന്നലെ (ഒക്‌ടോബര്‍ 10) രാത്രിയാണ് മധുര നായിക് തന്‍റെ കുടുംബത്തിന് സംഭവിച്ച ദുരന്തം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ വീഡിയോ പങ്കിട്ടത്. ഒക്‌ടോബര്‍ ഏഴിനായിരുന്നു സംഭവം നടന്നതെന്ന് മധുര വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്രയേലില്‍ പട്ടാപ്പകല്‍ സ്‌ത്രീകളും കുട്ടികളും പ്രായമായവരും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് താരം വിശദീകരിക്കുന്നു (Actor Madhura Naik On Hamas Attack).

ഞങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ 30,000 പേര്‍ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഒക്‌ടോബര്‍ ഏഴിന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു മകളെയും മകനെയും നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. എന്‍റെ ബന്ധുവായ ഒഡായയും അവളുടെ ഭര്‍ത്താവും അവരുടെ രണ്ട് മക്കളുടെ കണ്‍മുന്നില്‍ വച്ച് കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഞാനും എന്‍റെ കുടുംബവും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിഷമവും വേദനയും വാക്കുകള്‍ കൊണ്ട് പറഞ്ഞറിയിക്കാന്‍ പറ്റില്ല' - മധുര പറയുന്നു (Actor model Madhura Naik lost her cousin and husband in Hamas attack).