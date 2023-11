ഡാർഫൂർ (സുഡാൻ) : സുഡാനിൽ അർധ സൈനിക സേന, സഖ്യകക്ഷികളായ അറബ്‌ മിലിഷിയയുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 800ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യുഎന്‍ (800 killed in attack by paramilitary Arab militia on Darfur town Sudan). അതേസമയം 8,000 പേർ അയൽരാജ്യമായ ചാഡിലേക്ക് പലായനം ചെയ്‌തതായും യുഎൻഎച്ച്സിആർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. വെസ്‌റ്റ്‌ ഡാർഫൂർ പ്രവിശ്യയിലെ അർദമാറ്റയിലാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.