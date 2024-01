ന്യൂഡൽഹി : ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്‍റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ ജനുവരി 26 ന് റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും (Macron Is Set To Attend Republic Day Pared). റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി മാക്രോൺ ജനുവരി 25 ന് ജയ്‌പൂര്‍ പിങ്ക് സിറ്റി, അതിന് ശേഷം 26 ന് ഡൽഹിയും സന്ദർശിക്കും. റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിന ചടങ്ങിലെ മുഖ്യാതിഥിയായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് മാക്രോണിനെ ക്ഷണിച്ചത്.

പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം മാക്രോണിനും ജയ്‌പൂരിൽ ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണം ലഭിക്കും, അതോടൊപ്പം റോഡ് ഷോയും ഉണ്ടായിരിക്കും (Macron Will Witness The Road Show In Jaipur). ജയ്‌പൂർ സന്ദർശനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും മാക്രോണും തമ്മിൽ സുപ്രധാന പ്രതിനിധി ചർച്ചകളും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളും നടത്തും. പ്രതിരോധ, തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിൽ പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്.