ഡൽഹി : 2024 ലെ ലോകസുന്ദരി ആരെന്ന് അറിയാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി. നീണ്ട 28 വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചാണ് ഇത്തവണ 71ാമത് ലോക സുന്ദരി മത്സരം (Miss World Pageant) നടക്കുന്നത്. മുംബൈയിൽ നടക്കുന്ന മത്സരം ലോകമെമ്പാടും സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുമെന്ന് മിസ് വേൾഡ് ചെയർമാൻ ജൂലിയ മോർലി എക്‌സിലെ മിസ് വേൾഡ് പേജിൽ അറിയിച്ചു (India to The Miss World Pageant After 28 years).