ബോംബ് വച്ച് കാമുകിയുടെ സ്പാ (Spa) നശിപ്പിക്കുകയും അവരെ കൊല്ലുകയുമായിരുന്നു. അക്രമത്തില്‍ മറ്റ് രണ്ട് പേര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു( Two life imprisonment plus 30 years jail). ലോസ്ഏഞ്ചല്‍സില്‍ നിന്ന് 80 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള അലിസോ വെയ്ജോ സ്പായാണ് സ്റ്റീഫന്‍ ബിയാല്‍ എന്നയാള്‍ ബോംബിട്ട് തകര്‍ത്തത്. ഇതിന് പുറമെ ഇയാള്‍ പൊലീസിനെയും കോടതിയെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെന്നും വിധിന്യായത്തില്‍ പറയുന്നു(Two injured seriously).