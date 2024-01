കൊളമ്പസ്‌: മാനസിക പിരിമുറുക്കം എന്നത് മാനസികാരോഗ്യത്തിന്‍റെ ഭാഗം മാത്രമായി കരുതുന്നവരാണ് നമ്മൾ. എന്നാൽ ഇത് ശാരീരികാരോഗ്യത്തിന്‍റെ കൂടി ഭാഗമാണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മർദ്ദം വലിയ ശാരീരിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയേക്കാമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോമിന്‍റെ ഭാഗമായി ശരീരത്തിൽ വീക്കം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകാം(Research Claims That Stress Has A Chance To Increase Inflammation In Body).