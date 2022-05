ബാല്യകാല സഖിയുടെ കല്യാണത്തില്‍ രശ്‌മിക മന്ദാന: ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം Published on: 2 hours ago |

Updated on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

Actor Rashmika Mandanna attended a close friend's wedding recently. On Sunday, she took to Instagram and shared a string of images from her friend's D-Day.