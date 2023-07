ഹൈദരാബാദ്: തന്‍റെ ഡ്രീം പ്രോജക്‌ടായ 'ഹിരണ്യകശ്യപ്' (Hiranyakashyap) എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ അപ്‌ഡേറ്റ് പങ്കുവച്ച് തെലുഗു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ റാണ ദഗുബാട്ടി (Rana Daggubati). തന്‍റെ വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്കായി വിവിധ പ്രൊഡക്ഷൻ, മീഡിയ കമ്പനികളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അടുത്തിടെ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സാൻ ഡീഗോ കോമിക്-കോൺ 2023ൽ എത്തിയ താരം ഇന്ത്യയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അമർ ചിത്ര കഥ കോമിക്‌സുമായി തന്‍റെ സ്വപ്‌ന പദ്ധതിയായ 'ഹിരണ്യകശ്യപ്' സഹകരിക്കുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

പ്രമുഖ സംവിധായകൻ ത്രിവിക്രം ശ്രീനിവാസ് (Trivikram Srinivas) ആണ് പുരാണകഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന 'ഹിരണ്യകശ്യപ്' സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തില്‍ ടൈറ്റിൽ കഥാപാത്രമായ 'ഹിരണ്യകശ്യപി'നെയാണ് റാണ ദഗുബാട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അസുരരാജാവായ ഹിരണ്യകശ്യപായി താരമെത്തുന്നതിന്‍റെ സന്തോഷത്തിലും ആകാംക്ഷയിലുമാണ് ആരാധകർ.

ഇതിനിടെ വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് റാണ. സിനിമയുടെ കൺസെപ്റ്റ് ടീസർ (Concept video) ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് റാണ ദഗുബാട്ടി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമില്‍ പങ്കുവച്ച വീഡിയോ. "ക്ഷമ ഒരു പുണ്യമാണ്, പക്ഷേ ഈ കാത്തിരിപ്പ് വിലമതിപ്പുള്ളതാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നു!'- എന്നാണ് റാണയുടെ മീഡിയ ഹൗസായ സ്‌പിരിറ്റ് മീഡിയ (Spirit Media ) വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്‌തുകൊണ്ട് കുറിച്ചത്.

ഹിരണ്യകശ്യപിന്‍റെ പുരാണ കഥ ഒരു സിനിമാറ്റിക് അനുഭവമാകാൻ പോകുന്നു എന്നും കൺസെപ്റ്റ് വീഡിയോ ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും എന്ന് കുറിച്ച അണിയറ പ്രവർത്തകർ 'ദി ഡെമൺ കിങി'നെ കാണാൻ തയ്യാറാണോ എന്നും പ്രേക്ഷകരോട് ചോദിക്കുന്നു. ഹിരണ്യകശ്യപിനെ കാണാനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ആരാധകർ വീഡിയോയ്‌ക്ക് താഴെ കമന്‍റായി കുറിക്കുന്നത്. വീഡിയോയിലെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടുന്ന പശ്ചാത്തല സംഗീതവും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് നേടുന്നത്.

അഗാധമായ തപസിൽ മുഴകിയിരിക്കുന്ന ഹിരണ്യകശ്യപിന്‍റെ മറ്റൊരു ദൃശ്യവും സ്‌പിരിറ്റ് മീഡിയ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. "തപസിന് ശേഷമാണ് ശക്തി വരിക' എന്ന് കുറിച്ച നിർമാതാക്കൾ അമർ ചിത്ര കഥ കോമിക്‌സിലെ ഇതിഹാസ രാക്ഷസ രാജാവിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത ഒരു പുരാണാനുഭവം ചിത്രം സമ്മാനിക്കുമെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു.

തന്‍റെ വളരെ കാലമായുള്ള സ്വപ്‌നമാണ് ഈ ചിത്രമെന്ന് റാണ ദഗുബാട്ടി നേരത്തെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം തെലുഗു ചിത്രം 'ലോർഡ്‌സ് ഓഫ് ദി ഡെക്കാൻ' (Lords of the Deccan) എന്ന പരമ്പരയിലും റാണ വേഷമിടുന്നുണ്ട്. അനിരുദ്ധ് കനിസെട്ടി (Anirudh Kanisetti) എഴുതിയ ഇന്ത്യൻ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ, ‘ലോർഡ്‌സ് ഓഫ് ദി ഡെക്കാൻ: സതേൺ ഇന്ത്യ ഫ്രം ചാലൂക്യാസ് ടു ചോളാസ്’ (Lords of The Deccan: Southern India from Chalukyas to Cholas) എന്ന നോവലിനെ ആസ്‌പദമാക്കി ഒരുക്കുന്ന പിരിയഡ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ പരമ്പരയാണ് 'ലോർഡ്‌സ് ഓഫ് ദി ഡെക്കാൻ'. സോണി എൽഐവിയിലാണ് ചിത്രം പ്രീമിയർ ചെയ്യുക.