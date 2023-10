മും ബൈയിലെ ശ്രീ സിദ്ധിവിനായക ക്ഷേത്രത്തിൽ (Sri Siddhivinayak Temple) അയ്യപ്പ ദർശനം നടത്തി രാം ചരണ്‍ (Ram Charan). കടുത്ത അയ്യപ്പ ഭക്തനായ രാം ചരണ്‍ ശ്രീ സിദ്ധിവിനായക ക്ഷേത്രത്തിൽവച്ച് അയ്യപ്പ ദീക്ഷ അവസാനിപ്പിച്ചു. ഈ ആത്മീയ യാത്ര വർഷങ്ങളായുള്ള രാം ചരണിന്‍റെ വിശ്വാസത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ് (Ram Charan At Sri Siddhivinayak Temple Mumbai).

മൃഗങ്ങളോടുള്ള സ്‌നേഹത്തിന് പേരുകേട്ടയാളാണ് തെന്നിന്ത്യന്‍ ചലച്ചിത്ര നടനും ഓസ്‌കറില്‍ തിളങ്ങിയ ആര്‍ആര്‍ആറിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളിലൊരാളുമായ രാം ചരണ്‍. നിലവില്‍ രാം ചരണ്‍ തന്‍റെ ഏറ്റവും 'പുതിയ സുഹൃത്തിനെ' പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗമാവുന്നത് (Ram Charan With His New Pet).