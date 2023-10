എറണാകുളം: സാന്ദ്ര തോമസ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്‍റെ ബാനറിൽ ഷെയിൻ നിഗം, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി സാന്ദ്ര തോമസും വിൽ‌സൺ തോമസും ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന 'ലിറ്റിൽ ഹാർട്‌സ്‌' (Shane Nigam and Shine Tom Chacko new Movie Little Hearts) എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ പൂജ കട്ടപ്പന ആനവിലാസം എന്ന സ്ഥലത്ത് വച്ച് നടന്നു. നടൻ രഞ്ജി പണിക്കർ ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു. സാന്ദ്ര തോമസിന്‍റെ ഭർത്താവും നിർമാതാവുമായ വിൽസൺ, സാന്ദ്രയുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നടൻ ഷെയിൻ നിഗം (Shane Nigam), സംവിധായകർ, തിരക്കഥാകൃത്ത് തുടങ്ങിയവരും ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി.