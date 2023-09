'2018' രാജ്യത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക എന്‍ട്രി : അതേസമയം, '2018; എവരി വൺ ഈസ് എ ഹീറോ' എന്ന മലയാള ചിത്രം ഓസ്‌കറിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എന്‍ട്രിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. വിദേശ ഭാഷാ ചിത്രങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധിയായി '2018' മത്സരിക്കുക. ഫിലിം ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് (The film "2018-Everyone is a Hero" represents India and the theme of the film is calamity humans face: Film Federation of India). ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് ടൊവിനോ തോമസിന് സെപ്‌റ്റിമിയസ് അവാര്‍ഡില്‍ മികച്ച ഏഷ്യന്‍ നടന്‍ എന്ന പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് 2018ലെ ഓസ്‌കറിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എന്‍ട്രിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെന്ന വാര്‍ത്ത വരുന്നത്.